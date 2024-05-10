Дерюгина Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюгина Екатерина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1846

Муж: Дерюгин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Дочь: Пыльцына Елена Васильевна

Отец ребёнка: Дерюгин Василий Дмитриевич

Смерть
После 1864

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