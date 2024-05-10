Дерюгина Екатерина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1846
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Дочь: Пыльцына Елена Васильевна
Отец ребёнка: Дерюгин Василий Дмитриевич