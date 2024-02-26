Пыжова Марфа Осипова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжова Марфа Осипова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Савелий Трофимов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Пыжов Егор Савельев (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Савелий Трофимов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Пыжов Матвей? Савельев (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Савелий Трофимов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Смерть
1766

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