Пыжова Марфа Осипова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Пыжов Савелий Трофимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Пыжов Матвей? Савельев (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Савелий Трофимов (Ич)
Смерть
1766