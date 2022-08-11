Киреев Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения17.09.1955
Дата смерти11.08.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1955
Рождение ребёнка
09.04.1978
Дочь: Сорокина Оксана Александровна
Мать ребёнка: Киреева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
02.05.1979
Дочь: Решетняк Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Киреева Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
11.08.2022