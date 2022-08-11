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Киреев Александр Петрович

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Место рождения

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.09.1955

Дата смерти

11.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1955

Отец: Киреев Пётр Васильевич

Мать: Киреева Александра Егоровна

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.04.1978

Дочь: Сорокина Оксана Александровна

Мать ребёнка: Киреева Елена Константиновна

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.05.1979

Дочь: Решетняк Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Киреева Елена Константиновна

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Елена Константиновна

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Развод
Неизвестно

Жена: Киреева Елена Константиновна

Смерть
11.08.2022
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
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