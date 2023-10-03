Крушинский Николай Дмитриев
мужской, родился 1833 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
МатьКрушинская Екатерина Алексеева1788 ст. г.р.
ОтецКрушинский Дмитрий Алексеев1789 ст. г.р.
Супруги
Крушинская Николая Дмитриева женаНеизвестно г.р.
Крушинская Пелагея Семёнова1839 ст. г.р.
Дети
(Крушинская) Евдокия Николаева1854 ст. г.р.
Крушинский Иван Николаев1857 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: (Крушинская) Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Крушинская Николая Дмитриева жена
Рождение ребёнка
1857 ст.
Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Семёнова
Смерть
Неизвестно