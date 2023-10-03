Крушинский Николай Дмитриев 1833 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Крушинский Николай Дмитриев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1833 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

умер Неизвестно

Мать
Крушинская Екатерина Алексеева1788 ст. г.р.
Отец
Крушинский Дмитрий Алексеев1789 ст. г.р.
Супруги
Крушинская Николая Дмитриева женаНеизвестно г.р.
Крушинская Пелагея Семёнова1839 ст. г.р.
Дети
(Крушинская) Евдокия Николаева1854 ст. г.р.
Крушинский Иван Николаев1857 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: Крушинский Дмитрий Алексеев

Мать: Крушинская Екатерина Алексеева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Николая Дмитриева жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Пелагея Семёнова

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: (Крушинская) Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Крушинская Николая Дмитриева жена

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Крушинский Иван Николаев

Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Семёнова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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