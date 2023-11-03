Новиков Петр Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1938
Ульяновская обл. Русская Беденьга
Рождение ребёнка
?.12.1942
Рождение ребёнка
15.12.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно