Новиков Петр Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Петр Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Дмитриевна

Ульяновская обл. Русская Беденьга
Рождение ребёнка
?.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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