Жехов Василий Васильевич Около 1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Жехов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1910 ст.

Жена: Боровина Евдокия Федоровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители: казак Иван Евдокимович Семенов, Василий Прохорович Коширин, Михаил Карпович Меркулов и Григорий Семенович Левашов
Смерть
Неизвестно

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