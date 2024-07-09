Жехов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1910 ст.
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители: казак Иван Евдокимович Семенов, Василий Прохорович Коширин, Михаил Карпович Меркулов и Григорий Семенович Левашов
Смерть
Неизвестно