Тонкачева (Кожевникова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти03.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
13.02.1964
Сын: Тонкачев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Тонкачев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федяева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Тонкачев Николай Николаевич
Смерть
03.11.2011