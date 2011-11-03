Тонкачева (Кожевникова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонкачева (Кожевникова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

03.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Кожевников Иван Васильевич

Мать: Кожевникова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
13.02.1964

Сын: Тонкачев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Тонкачев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тонкачев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федяева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Тонкачев Николай Николаевич

Смерть
03.11.2011
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