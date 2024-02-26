Ефим Никифоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.
Отец: Никифор Филимонов (Ич)
Мать: Марья Васильева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Козьмина (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Евдокея Ефимова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Козьмина (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Марья Ефимова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Козьмина (Вна)
Смерть
До 1811