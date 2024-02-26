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Ефим Никифоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: Никифор Филимонов (Ич)

Мать: Марья Васильева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Козьмина (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Евдокея Ефимова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Козьмина (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Марья Ефимова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Козьмина (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Смерть
До 1811

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