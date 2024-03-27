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Габидуллин Газиз

Место рождения

Башкирия

Дата рождения

1887

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирия
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лира Газизовна

Мать ребёнка: Магисарвар

Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.07.1934

Сын: Габидуллин Радик

Мать ребёнка: Магисарвар

Оренбургская обл, Шарлыкский район, с. Новомусино
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магисарвар

Оренбургская область, Шарлыкский район, с.Новомусино
Рождение ребёнка
05.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магисарвар

Республика Башкортостан, Россия
Смерть
1958
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