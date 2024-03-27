Габидуллин Газиз
Место рожденияБашкирия
Дата рождения1887
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лира Газизовна
Мать ребёнка: Магисарвар
Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.07.1934
Сын: Габидуллин Радик
Мать ребёнка: Магисарвар
Оренбургская обл, Шарлыкский район, с. Новомусино
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Магисарвар
Оренбургская область, Шарлыкский район, с.Новомусино
Рождение ребёнка
05.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Магисарвар
Республика Башкортостан, Россия
Смерть
1958