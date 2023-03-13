Шибановъ Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Шибанова Катерина Васильева
Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Шибанова Катерина Васильева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Шибановъ Петръ
Мать ребёнка: Шибанова Катерина Васильева
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область