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Шибановъ Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Шибановъ Григорий Матвеевъ

Мать: Шибанова Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Шибанова Катерина Васильева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Шибанова Катерина Васильева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Шибановъ Петръ

Мать ребёнка: Шибанова Катерина Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шибанова Катерина Васильева

Смерть
1792
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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