Васнецов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецов Виктор Михайлович

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Место рождения

Лопьял, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

15.05.1848

Дата смерти

23.07.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопьял, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1867 по 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1876 по 1877
Париж
Место жительства
С 1878 по 1885
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1885 по 1891
Киев
Место жительства
С 1891
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
23.07.1896
Москва, город федерального значения Москва
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