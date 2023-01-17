Васнецов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.05.1848
Дата смерти23.07.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1867 по 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1876 по 1877
Париж
Место жительства
С 1878 по 1885
Место жительства
С 1885 по 1891
Киев
Место жительства
С 1891
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
23.07.1896