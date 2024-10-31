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Пелагея Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
19.05.1909

Дочь: (Бурова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Буров Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
23.05.1912

Сын: Буров Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Буров Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
26.01.1914

Сын: Буров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Буров Алексей Филиппович

Смерть
Неизвестно

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