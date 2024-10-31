Пелагея Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1909
Дочь: (Бурова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Буров Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
23.05.1912
Отец ребёнка: Буров Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
26.01.1914
Отец ребёнка: Буров Алексей Филиппович
Смерть
Неизвестно