Татаринцева (Сбитнева) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.05.1959
Дата смерти09.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1959
Отец: Сбитнев Михаил Егорович
Бракосочетание
04.02.1984
Рождение ребёнка
20.01.1985
Дочь: Юлия Запорожан Николаевна
Отец ребёнка: Татаринцев Николай Стефанович
Чернянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.2020
Красный Остров, Чернянский муниципальный район, Белгородская область