Татаринцева (Сбитнева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринцева (Сбитнева) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Русская Халань, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

05.05.1959

Дата смерти

09.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1959

Отец: Сбитнев Михаил Егорович

Мать: Сбитнева Мария Васильевна

Русская Халань, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
04.02.1984

Муж: Татаринцев Николай Стефанович

Рождение ребёнка
20.01.1985

Дочь: Юлия Запорожан Николаевна

Отец ребёнка: Татаринцев Николай Стефанович

Чернянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринцев Николай Стефанович

Смерть
09.03.2020
Красный Остров, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
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