Пережогина (Печаева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1923
Дата смерти20.05.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923
Отец: Печаев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пережогин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пережогин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пережогин Василий
Смерть
20.05.1985
с.Колтубановка