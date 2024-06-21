Пережогина (Печаева) Любовь 14.10.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пережогина (Печаева) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1923

Дата смерти

20.05.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923

Отец: Печаев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пережогин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пережогин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пережогин Василий

Смерть
20.05.1985
с.Колтубановка

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