(Дёмина) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дёмина) Анастасия Николаевна

(Дёмина) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дёмин Николай

Мать: Дёмина Галина Николаевна

Рождение ребёнка
18.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одегов Виталий

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одегов Виталий Витальевич

Отец ребёнка: Одегов Виталий

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