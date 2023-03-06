(Дёмина) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дёмин Николай
Мать: Дёмина Галина Николаевна
Рождение ребёнка
18.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Одегов Виталий
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одегов Виталий Витальевич
Отец ребёнка: Одегов Виталий