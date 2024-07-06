Игнатьева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1905
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ИВАНОВСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ КОСМО-ДАМИАНСКАЯ НА ПОКРОВКЕ 1 января 1900 — 31 декабря 1910 ЦГА Москвы, фонд №2122, опись №2, дело №84, стр. 320 страница 317 01011830 г. МЕТРИЧЕСКОЙ... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1908
Сын: Курлаев Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Курлаев Сергей Александрович
Мартъ 16. Георгий 8. Рязанской губернии, Сапожковскаго уезда, Малосапожковской волости, села Уды крестьянин Сергей Александров Курлаев и его законная жена Александра Михайлова; оба православнаго вер... Показать все
Смерть
Неизвестно