Игнатьева Александра Михайловна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатьева Александра Михайловна

Игнатьева Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1905

Муж: Курлаев Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ИВАНОВСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ КОСМО-ДАМИАНСКАЯ НА ПОКРОВКЕ 1 января 1900 — 31 декабря 1910 ЦГА Москвы, фонд №2122, опись №2, дело №84, стр. 320 страница 317 01011830 г. МЕТРИЧЕСКОЙ... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1908

Сын: Курлаев Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Курлаев Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Мартъ 16. Георгий 8. Рязанской губернии, Сапожковскаго уезда, Малосапожковской волости, села Уды крестьянин Сергей Александров Курлаев и его законная жена Александра Михайлова; оба православнаго вер... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.