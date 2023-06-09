Комаров Пантелей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Ефрем Пантелеевич
Мать ребёнка: Комарова (Обольянинова) Авдотья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елагина (Комарова) Матрона Пантелеевна
Мать ребёнка: Комарова (Обольянинова) Авдотья Михайловна
Смерть
Неизвестно