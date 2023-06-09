Комаров Пантелей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Пантелей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова (Рахманова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыхачева (Комарова) Параскева Пантелеевна

Мать ребёнка: Комарова (Рахманова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Ефрем Пантелеевич

Мать ребёнка: Комарова (Обольянинова) Авдотья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова (Обольянинова) Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елагина (Комарова) Матрона Пантелеевна

Мать ребёнка: Комарова (Обольянинова) Авдотья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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