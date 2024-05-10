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Напалков Иван Яковлевич

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

28.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Напалков Яков Федорович

Мать: Напалкова Авдотья

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Арест
24.10.1937
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
ст.58-10 приговорен к ВМН
Реабилитация осужденного
20.06.1989
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Источник: Книга памяти Республики Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напалков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Напалкова Ольга Фаддеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Напалкова Ольга Фаддеевна

Смерть
28.11.1937
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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