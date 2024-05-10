Напалков Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти28.11.1937
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Напалков Яков Федорович
Мать: Напалкова Авдотья
Арест
24.10.1937
ст.58-10 приговорен к ВМН
Реабилитация осужденного
20.06.1989
Источник: Книга памяти Республики Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напалков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Напалкова Ольга Фаддеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1937