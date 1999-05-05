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Волков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1936

Дата смерти

24.10.1987

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1936

Отец: Волков Филат (Филарет)

Мать: Волкова Александра

Рождение ребёнка
25.02.1961

Дочь: Аборина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Александра

Рождение ребёнка
09.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Александра

Смерть
24.10.1987
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