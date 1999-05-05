Волков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1936
Дата смерти24.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1936
Отец: Волков Филат (Филарет)
Мать: Волкова Александра
Рождение ребёнка
25.02.1961
Дочь: Аборина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Александра
Рождение ребёнка
09.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Александра
Смерть
24.10.1987