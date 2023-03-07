Васильев Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.10.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Пелагея Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий делами Горбанка
Смерть
Неизвестно