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Васильев Сергей Иванович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

03.10.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1896

Отец: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Мать: Васильева Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Пелагея Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Пелагея Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Пелагея Архиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий делами Горбанка
Смерть
Неизвестно
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