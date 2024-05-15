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Щегренцов Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щегренцова (Горюнова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
13.03.2008

Дочь: Щегренцова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Щегренцова (Горюнова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
03.07.2015

Сын: Щегренцов Глеб Алексеевич

Мать ребёнка: Щегренцова (Горюнова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
18.02.2022

Сын: Щегренцов Марк Алексеевич

Мать ребёнка: Щегренцова (Горюнова) Анастасия Михайловна

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