Щегренцов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.2008
Дочь: Щегренцова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Щегренцова (Горюнова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
03.07.2015
Сын: Щегренцов Глеб Алексеевич
Мать ребёнка: Щегренцова (Горюнова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
18.02.2022
Сын: Щегренцов Марк Алексеевич
Мать ребёнка: Щегренцова (Горюнова) Анастасия Михайловна