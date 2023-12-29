Селивонова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливонова Наталья

Селивонова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

23.04.1811 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селивонов Иоанн Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка господина Чернявскаго
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
20.02.1793 ст.

Сын: Селивонов Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Ильин

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.04.1805 ст.

Сын: Селивонов Тит Иоаннов

Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Ильин

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
23.04.1811 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
24.04.1811 ст.
Кривоносовка, Сумська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.