Селивонова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти23.04.1811 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка господина Чернявскаго
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1793 ст.
Сын: Селивонов Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Ильин
Рождение ребёнка
02.04.1805 ст.
Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Ильин
Смерть
23.04.1811 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
24.04.1811 ст.