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Абдулина Залейха

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ермухаметов Валиша Ермухамет улы

Отец ребёнка: Иштянов Ермухамет Иштян улы

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Ермухаметов Адальша Ермухамет улы

Отец ребёнка: Иштянов Ермухамет Иштян улы

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ермухаметов Хурамша Ермухамет улы

Отец ребёнка: Иштянов Ермухамет Иштян улы

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ермухаметов Зиганша Ермухамет улы

Отец ребёнка: Иштянов Ермухамет Иштян улы

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ермухаметов Кутлуш Ермухамет улы

Отец ребёнка: Иштянов Ермухамет Иштян улы

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иштянов Ермухамет Иштян улы

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