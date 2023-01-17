Абдулина Залейха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ермухаметов Валиша Ермухамет улы
Отец ребёнка: Иштянов Ермухамет Иштян улы
Рождение ребёнка
1773
Сын: Ермухаметов Адальша Ермухамет улы
Отец ребёнка: Иштянов Ермухамет Иштян улы
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ермухаметов Хурамша Ермухамет улы
Отец ребёнка: Иштянов Ермухамет Иштян улы
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ермухаметов Зиганша Ермухамет улы
Отец ребёнка: Иштянов Ермухамет Иштян улы
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ермухаметов Кутлуш Ермухамет улы
Отец ребёнка: Иштянов Ермухамет Иштян улы
Бракосочетание
Неизвестно