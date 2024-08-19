Kockoin (Kokkonen) Kaisa Niilontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kockoin (Kokkonen) Kaisa Niilontytär

Место рождения

Vuonislahti, Pielisjärvi, Finland

Дата рождения

09.05.1758

Дата смерти

02.03.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ikonen Risto Ristonpoika

Рождение ребёнка
20.05.1781

Сын: Ikonen Risto Ristonpoika

Отец ребёнка: Ikonen Risto Ristonpoika

Рождение ребёнка
23.05.1784

Дочь: (Igoin Ikonen) Anna Ristontytär

Отец ребёнка: Ikonen Risto Ristonpoika

Рождение ребёнка
18.05.1787

Сын: Ikonen Niilo Ristonpoika

Отец ребёнка: Ikonen Risto Ristonpoika

Рождение ребёнка
15.11.1794

Сын: Ikonen Matti Ristonpoika

Отец ребёнка: Ikonen Risto Ristonpoika

Рождение ребёнка
11.03.1798

Дочь: Ikonen (Ikonen Igoin) Kaisa Ristontytär

Отец ребёнка: Ikonen Risto Ristonpoika

Рождение ребёнка
14.09.1801

Сын: Ikonen Erkki Ristonpoika

Отец ребёнка: Ikonen Risto Ristonpoika

Смерть
02.03.1839

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