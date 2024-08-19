Kockoin (Kokkonen) Kaisa Niilontytär
Место рожденияVuonislahti, Pielisjärvi, Finland
Дата рождения09.05.1758
Дата смерти02.03.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1781
Отец ребёнка: Ikonen Risto Ristonpoika
Рождение ребёнка
23.05.1784
Дочь: (Igoin Ikonen) Anna Ristontytär
Отец ребёнка: Ikonen Risto Ristonpoika
Рождение ребёнка
18.05.1787
Отец ребёнка: Ikonen Risto Ristonpoika
Рождение ребёнка
15.11.1794
Отец ребёнка: Ikonen Risto Ristonpoika
Рождение ребёнка
11.03.1798
Дочь: Ikonen (Ikonen Igoin) Kaisa Ristontytär
Отец ребёнка: Ikonen Risto Ristonpoika
Рождение ребёнка
14.09.1801
Отец ребёнка: Ikonen Risto Ristonpoika
Смерть
02.03.1839