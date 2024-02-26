Лойконен Хиппонен Елена Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лойконен Альберт Александрович
Отец ребёнка: Лойконен Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лойконен Ида Александровна
Отец ребёнка: Лойконен Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно