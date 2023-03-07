Косарева (Лубнина) Матрона Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева (Лубнина) Матрона Андреева

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Место рождения

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Лубнин Андрей Иванов

Мать: Лубнина Марфа Харитонова

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
село Филиповское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782
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