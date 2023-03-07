Косарева (Лубнина) Матрона Андреева
Место рождениясело Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Лубнин Андрей Иванов
Мать: Лубнина Марфа Харитонова
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
село Филиповское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782