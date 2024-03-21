Слепцова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1948
Дочь: Романова (Слепцова) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Слепцов Василий Алексеевич
Смерть
1996