Слепцова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слепцов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слепцов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слепцов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.08.1948

Дочь: Романова (Слепцова) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Слепцов Василий Алексеевич

Смерть
1996

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