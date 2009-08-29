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Вологжанин Валентин Алексеевич

Место рождения

с. Чистое Поле, Немский р-он

Дата рождения

19.08.1939

Дата смерти

29.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1939

Отец: Вологжанин Алексей

Мать: Вологжагина Агафья Иосифовна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1963

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1964

Сын: Вологжанин Виталий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
29.08.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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