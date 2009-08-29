Вологжанин Валентин Алексеевич
Место рожденияс. Чистое Поле, Немский р-он
Дата рождения19.08.1939
Дата смерти29.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1939
Отец: Вологжанин Алексей
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1963
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1964
Сын: Вологжанин Виталий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
29.08.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно