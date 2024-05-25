Терентьев Денис Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1974
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1974
Отец: Терентьев Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Елизавета Денисовна
Мать ребёнка: Будтолаева Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Лидия Денисовна
Мать ребёнка: Будтолаева Татьяна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.2019
Сын: Терентьев Денис Денисович
Мать ребёнка: Ирина