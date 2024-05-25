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Терентьев Денис Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1974

Отец: Терентьев Виталий

Мать: Старкова Галина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Елизавета Денисовна

Мать ребёнка: Будтолаева Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Лидия Денисовна

Мать ребёнка: Будтолаева Татьяна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будтолаева Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
05.01.2019

Сын: Терентьев Денис Денисович

Мать ребёнка: Ирина

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