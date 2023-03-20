Серегина Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Серегин Иван Константинович
Отец ребёнка: Серегин Константин Ефимович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Серегин Виктор Константинович
Отец ребёнка: Серегин Константин Ефимович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Нина Константиновна
Отец ребёнка: Серегин Константин Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно