Серегина Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегина Мария Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Серегин Иван Константинович

Отец ребёнка: Серегин Константин Ефимович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Серегин Виктор Константинович

Отец ребёнка: Серегин Константин Ефимович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Нина Константиновна

Отец ребёнка: Серегин Константин Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серегин Константин Ефимович

Смерть
Неизвестно
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