Буряк Семен Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1891
Дата смерти19.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1914
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1916
Дочь: Буряк Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Буряк Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Буряк Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
19.01.1922
Мать ребёнка: Буряк Елизавета Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1981
Бейсуг, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край