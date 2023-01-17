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Буряк Семен Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1891

Дата смерти

19.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1914

Сын: Буряк Павел Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1916

Дочь: Буряк Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Буряк Елизавета Андреевна

Березанская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Буряк Федор Семенович

Мать ребёнка: Буряк Елизавета Андреевна

Березанская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.01.1922

Сын: Буряк Василий Семенович

Мать ребёнка: Буряк Елизавета Андреевна

Березанская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буряк Елизавета Андреевна

Смерть
19.11.1981
Бейсуг, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
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