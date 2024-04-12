Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Ивановна

Матрона Ивановна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.10.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1899 ст.

Отец: Логинов Иван Андреевич

Мать: Мария Иосифона

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.10.1899 Матрона Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич Юхновщина мать жена Мария Иосифовна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Семеновский брод крестьянская девиц... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close