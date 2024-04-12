Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.10.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1899 ст.
Отец: Логинов Иван Андреевич
Мать: Мария Иосифона
Афанасьевская церковь 26.10.1899 Матрона Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич Юхновщина мать жена Мария Иосифовна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Семеновский брод крестьянская девиц... Показать все
Смерть
Неизвестно