Мунин Михаил Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1926
Дата смерти29.09.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1926
Отец: Мунин Гавриил Васильевич
Мать: Александра Александровна
Рождение ребёнка
30.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
29.09.1993