Мунин Михаил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунин Михаил Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1926

Дата смерти

29.09.1993

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1926

Отец: Мунин Гавриил Васильевич

Мать: Александра Александровна

Рождение ребёнка
30.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
29.09.1993
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