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Магин Иван Арефьевич
Магин Иван Арефьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
09.05.1904
Пол
Мужской
Отец
Магин Арефий Ефимович
1822 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Магин Арефий Ефимович
Мать: не указана
Смерть
09.05.1904
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