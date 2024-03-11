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Магин Иван Арефьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

09.05.1904

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Магин Арефий Ефимович

Мать: не указана

Смерть
09.05.1904
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