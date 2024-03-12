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Аксенов Исай Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Аксенов Афанасий Иванович

Мать: Аксенова Устинья M

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Матрена

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Аксенов Карп Исаевич

Мать ребёнка: Аксенова Матрена

Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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