Вершинина (Илларионова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Илларионова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1909

Муж: Вершинин Карп Алексеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1910

Дочь: Пелагия Карповна

Отец ребёнка: Вершинин Карп Алексеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.05.1913

Дочь: Еликонида Карповна

Отец ребёнка: Вершинин Карп Алексеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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