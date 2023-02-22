Вершинина (Илларионова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1909
Рождение ребёнка
18.10.1910
Дочь: Пелагия Карповна
Отец ребёнка: Вершинин Карп Алексеевич
Рождение ребёнка
28.05.1913
Дочь: Еликонида Карповна
Отец ребёнка: Вершинин Карп Алексеевич
Смерть
Неизвестно