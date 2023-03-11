Филиппенко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Филипенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Барнет Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Филипенко Вера Васильевна
Мать ребёнка: Барнет Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Филипенко Петр Васильевич
Мать ребёнка: Барнет Евгения Антоновна
Смерть
Неизвестно