Филиппенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппенко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Филипенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Барнет Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Филипенко Вера Васильевна

Мать ребёнка: Барнет Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Филипенко Петр Васильевич

Мать ребёнка: Барнет Евгения Антоновна

Смерть
Неизвестно
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