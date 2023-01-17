Чекалов Василий Иосифович
Место рождения
Дата рождения25.01.1893 ст.
Дата смерти22.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1893 ст.
Крещение
28.01.1893 ст.
Бракосочетание
20.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
30.05.1914 ст.
Сын: Чекалов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна
Военная служба
Около 1915
Род войск: пехота | Воинское звание: рядовой | 189-й пехотный Измаильский полк | Ранен и контужен 10.09.1915
Рождение ребёнка
01.11.1916 ст.
Сын: Чекалов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
24.12.1918 ст.
Сын: Чекалов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
15.12.1923
Дочь: Чередова Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
25.09.1927
Сын: Чекалов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1928
Сын: Чекалов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
05.09.1931
Дочь: Топучканова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
02.08.1937
Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
19.09.1939
Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна
Военная служба
21.02.1942
97 запасный стр. полк Алкино | 19.08.1943 сборный пункт г. Уфа
Бракосочетание
11.07.1949
Смерть
22.11.1980
Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз сосудов головного мозга