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Чекалов Василий Иосифович

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

25.01.1893 ст.

Дата смерти

22.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1893 ст.

Отец: Чекалов Иосиф Ульянович

Мать: Чекалова Иустинья Даниловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
28.01.1893 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1913 ст.

Жена: Чекалова Ксения Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1914 ст.

Сын: Чекалов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Военная служба
Около 1915
Род войск: пехота | Воинское звание: рядовой | 189-й пехотный Измаильский полк | Ранен и контужен 10.09.1915
Рождение ребёнка
01.11.1916 ст.

Сын: Чекалов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1918 ст.

Сын: Чекалов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1923

Дочь: Чередова Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1927

Сын: Чекалов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
26.10.1928

Сын: Чекалов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
05.09.1931

Дочь: Топучканова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
02.08.1937

Сын: Чекалов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1939

Сын: Чекалов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чекалова Ксения Васильевна

Военная служба
21.02.1942
97 запасный стр. полк Алкино | 19.08.1943 сборный пункт г. Уфа
Бракосочетание
11.07.1949

Жена: Чекалова Анастасия Дмитриевна

Смерть
22.11.1980
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз сосудов головного мозга
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