Подбельский Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подбельский Николай Александрович

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Место рождения

СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент

Дата рождения

22.07.1976

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1976

Отец: Подбельский Александр Федорович

Мать: не указана

СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
Рождение ребёнка
11.10.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Республика Узбекистан, Ташкентская обл. Город Газалкент
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