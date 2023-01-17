Сахибземал Ахтям
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гисаметдин Токтомыш
Отец ребёнка: Токтомыш Исакай
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фасхутдин Токтомыш
Отец ребёнка: Токтомыш Исакай
Рождение ребёнка
1813
Сын: Тазитдин Токтомыш
Отец ребёнка: Токтомыш Исакай
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шамсутдин Токтомыш
Отец ребёнка: Токтомыш Исакай
Рождение ребёнка
1822
Сын: Назимутдин Токтомыш
Отец ребёнка: Токтомыш Исакай
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фархутдин Токтомыш
Отец ребёнка: Токтомыш Исакай
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Токтомыш Исакай
1-я жена Токтамыша
Смерть
Неизвестно