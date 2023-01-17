Сахибземал Ахтям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахибземал Ахтям

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гисаметдин Токтомыш

Отец ребёнка: Токтомыш Исакай

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Фасхутдин Токтомыш

Отец ребёнка: Токтомыш Исакай

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Тазитдин Токтомыш

Отец ребёнка: Токтомыш Исакай

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шамсутдин Токтомыш

Отец ребёнка: Токтомыш Исакай

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Назимутдин Токтомыш

Отец ребёнка: Токтомыш Исакай

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Фархутдин Токтомыш

Отец ребёнка: Токтомыш Исакай

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токтомыш Исакай

1-я жена Токтамыша
Смерть
Неизвестно
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