(Красносельская) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Красносельская) Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красносельский Павел Иванов

Рождение ребёнка
1875

Сын: Красносельский Константин Павлов

Отец ребёнка: Красносельский Павел Иванов

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Шумилина (Красносельская) Мария Павлова

Отец ребёнка: Красносельский Павел Иванов

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