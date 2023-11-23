(Красносельская) Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Красносельский Константин Павлов
Отец ребёнка: Красносельский Павел Иванов
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Шумилина (Красносельская) Мария Павлова
Отец ребёнка: Красносельский Павел Иванов