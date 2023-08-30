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Shpak Morduh-Zelik Shimel

Место рождения

Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Shpak (Segal) Haya-Lea Afroimova

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Shpak (Segal) Haya-Lea Afroimova

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Shpak (Segal) Haya-Lea Afroimova

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Shpak (Segal) Haya-Lea Afroimova

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Shpak (Segal) Haya-Lea Afroimova

Бракосочетание
11.01.1907

Жена: Shpak (Segal) Haya-Lea Afroimova

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