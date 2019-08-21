Нуждихин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения15.07.1927
Дата смерти21.08.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1944
Тульская область
Место жительства
С 1978
Место жительства
Неизвестно
Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.08.2019