Нуждихин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуждихин Григорий Иванович

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Место рождения

Секирино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.07.1927

Дата смерти

21.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Секирино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1944
Тульская область
Место жительства
С 1978
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.08.2019
Москва, город федерального значения Москва
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