Кушев Афанасий
Место рожденияВерховажский район, Вологодская обл.
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Верховажский район, Вологодская обл.
Новая Деревня
Рождение ребёнка
04.06.1952
Сын: Кушев Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Лидия
Верховажский район, Вологодская обл.
деревня Чалянка (ошибочно записано в документах); со слов отца - дер. Чащиха (встречается в архивных материалах как Федорова Гора (Чащиха тож)
Военная награда
1985
Орден Отечественной войны II степени.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушев Александр
Мать ребёнка: Лидия
Верховажский район, Вологодская обл.
д. Чалянка
Смерть
Неизвестно