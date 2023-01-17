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Татьяна Александровна

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Место рождения

Верхний Шакшер, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

После 1881

Пол

Женский

Добавил:

AP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Шакшер, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
До 1868

Муж: Василий Иосифов Карабицкий

Рождение ребёнка
1869

Сын: Карабицкий Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иосифов Карабицкий

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Карабицкий Сергий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иосифов Карабицкий

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Карабицкая Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иосифов Карабицкий

Смерть
После 1881
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