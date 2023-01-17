Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиПосле 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1868
Рождение ребёнка
1869
Сын: Карабицкий Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иосифов Карабицкий
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Карабицкий Сергий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иосифов Карабицкий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Карабицкая Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иосифов Карабицкий
Смерть
После 1881