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Софья Власова
Софья Власова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1758
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Влас Софронов
Около 1729 г.р.
Мать
Ирина Елизарова
Около 1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец:
Влас Софронов
Мать:
Ирина Елизарова
Смерть
Неизвестно
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