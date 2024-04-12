Самоваров Алексей Абрамов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Смутин Абрам Федотов
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
04.06.1877
Дочь: Марья Алексеева
Мать ребёнка: Самоварова Анна Иванова
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
безземельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно