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Самоваров Алексей Абрамов

Место рождения

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Смутин Абрам Федотов

Мать: Анна Иванова

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1877

Дочь: Марья Алексеева

Мать ребёнка: Самоварова Анна Иванова

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена? Александра Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
безземельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Смерть
Неизвестно
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