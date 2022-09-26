Жованик Феодосий Михайлович
мужской, родился 1863, Дмитровка, Чернігівська область
умер 10.08.1895 ст., Дмитровка, Чернігівська область
ОтецЖованик МихаилНеизвестно г.р.
Супруги
Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна1864 г.р.
Дети
(Жованик) Марина Феодосиевна17.07.1883 ст. г.р.
Жованик Иоанн Феодосиевич1885 г.р.Показать еще 3
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Место
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Рождение
1863
Отец: Жованик Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1882 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1883 ст.
Дочь: (Жованик) Марина Феодосиевна
Мать ребёнка: Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Жованик Иоанн Феодосиевич
Мать ребёнка: Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
15.10.1887 ст.
Сын: Жованик Андрей Феодосиевич
Мать ребёнка: Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
19.11.1890 ст.
Дочь: Жованик Феодора Феодосиевна
Мать ребёнка: Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
21.03.1894
Дочь: (Жованик) Анна Феодосиевна
Мать ребёнка: Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна
Смерть
10.08.1895 ст.