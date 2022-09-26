Жованик Феодосий Михайлович 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Жованик Феодосий Михайлович

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился 1863, Дмитровка, Чернігівська область

умер 10.08.1895 ст., Дмитровка, Чернігівська область

Отец
Жованик МихаилНеизвестно г.р.
Супруги
Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна1864 г.р.
Дети
(Жованик) Марина Феодосиевна17.07.1883 ст. г.р.
Жованик Иоанн Феодосиевич1885 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Жованик Михаил

Мать: не указана

Дмитровка, Чернігівська область

Бракосочетание
03.10.1882 ст.

Жена: Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна

Дмитровка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
17.07.1883 ст.

Дочь: (Жованик) Марина Феодосиевна

Мать ребёнка: Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна

Дмитровка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
1885

Сын: Жованик Иоанн Феодосиевич

Мать ребёнка: Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна

Дмитровка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
15.10.1887 ст.

Сын: Жованик Андрей Феодосиевич

Мать ребёнка: Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна

Дмитровка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
19.11.1890 ст.

Дочь: Жованик Феодора Феодосиевна

Мать ребёнка: Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна

Дмитровка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
21.03.1894

Дочь: (Жованик) Анна Феодосиевна

Мать ребёнка: Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна

Дмитровка, Чернігівська область

Смерть
10.08.1895 ст.
Дмитровка, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.