Вересов Павел Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересов Павел Кириллович

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Место рождения

хутор Сергеевка, Белозерский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

22.02.1921

Дата смерти

06.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Сергеевка, Белозерский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
По 1939
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1957 по 2000
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
06.11.2000
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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