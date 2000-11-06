Вересов Павел Кириллович
Место рожденияхутор Сергеевка, Белозерский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения22.02.1921
Дата смерти06.11.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Сергеевка, Белозерский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
По 1939
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1957 по 2000
Смерть
06.11.2000