Ошуев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшуев Александр

Ошуев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ошуева Александра Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ошуева Прасковья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Икманур, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.